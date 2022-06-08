Вернидуб покинул пост тренера «Шерифа». При нем клуб впервые вышел в группу ЛЧ и там обыграл «Реал» в Мадриде

Главный тренер покинул свой пост.

Стороны прекратили сотрудничество по просьбе украинского специалиста. Вернидуб возглавлял команду с декабря 2020 года.

В 2021 году «Шериф» под руководством Вернидуба впервые вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, где занял 3-е место в группе с «Реалом», «Интером» и «Шахтером», набрав 7 очков. Клуб из Молдовы в сентябре обыграл «Реал» в Мадриде.

Во второй части сезона «Шериф» принимал участие в плей-офф Лиги Европы, где потерпел поражение от «Браги».

Юрий Вернидуб – творец безумия «Шерифа». Он раскрыл Малиновского, пошел на меньшую зарплату ради ЛЧ и не хочет работать в России