Карим Бензема: «Хочу победить на ЧМ и взять ЛЧ еще один или несколько раз. У меня много планов»

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Карим Бензема рассказал, какие цели на будущее ставит перед собой.

«У меня по-прежнему много планов. Я хочу брать трофеи, выиграть Лигу чемпионов один раз или несколько. А со сборной я, конечно, хочу победить на чемпионате мира. Мечты – это все, что у меня есть.

Возможность поднять трофей чемпионов мира стала бы для меня апофеозом. Победа на чемпионате мира стала бы осуществлением мечты. Взять трофей со сборной – это невероятные ощущения.

Так что, конечно, я нацелен на этот трофей. Это самый высокий уровень, которого можно достичь со сборной. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь этого», – сказал форвард «Реала» и сборной Франции.

Напомним, что Бензема не было в составе сборной Франции на победном для нее ЧМ-2018. В составе «Реала» форвард выиграл Лигу чемпионов пять раз – больше только у Франсиско Хенто.

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