Михаил Игнатов: «Думаю, ситуация в мире наладится в будущем, и мы сможем представлять российский футбол в Европе»

надеется, что российские клубы вскоре смогут вернуться в еврокубковые турниры.

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России. В сезоне красно-белые заняли десятое место.

– Спас ли выигранный трофей сезон для «Спартака»?

– У меня остались положительные эмоции и от Кубка России, и от сезона в целом.

Несмотря на все неудачи в чемпионате, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, хорошо выступили в группе.

Жалко, что не удалось сыграть, но что поделать. Думаю, ситуация в мире наладится в будущем, и мы сможем представлять российский футбол в Европе.

Считаю, за этот сезон я очень сильно прогрессировал – прежде всего ментально, – сказал 22-летний полузащитник .