«Фиорентина» хочет подписать Кавани. Вариант с Белотти тоже рассматривается (Calciomercato)

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«Фиорентина» рассчитывает укрепить линию атаки ближайшим летом.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб хотел бы заключить контракт с Эдинсоном Кавани, покинувшим «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Препятствием могут стать высокие требования уругвайца по зарплате.

Также возможен переход в «Фиорентину» Андреа Белотти – у нападающего сборной Италии истекает срок действия контракта с «Торино».

Со статистикой Кавани можно ознакомиться здесь, Белотти – тут.

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