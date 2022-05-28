«Фиорентина» хочет подписать Кавани. Вариант с Белотти тоже рассматривается (Calciomercato)

«Фиорентина» рассчитывает укрепить линию атаки ближайшим летом.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб хотел бы заключить контракт с Эдинсоном Кавани, покинувшим «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Препятствием могут стать высокие требования уругвайца по зарплате.
Также возможен переход в «Фиорентину» Андреа Белотти – у нападающего сборной Италии истекает срок действия контракта с «Торино».
Со статистикой Кавани можно ознакомиться здесь, Белотти – тут.
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