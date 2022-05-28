«Фиорентина» хочет подписать Кавани. Вариант с Белотти тоже рассматривается (Calciomercato)

рассчитывает укрепить линию атаки ближайшим летом.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб хотел бы заключить контракт с , покинувшим в качестве свободного агента. Препятствием могут стать высокие требования уругвайца по зарплате.

Также возможен переход в «Фиорентину» – у нападающего сборной Италии истекает срок действия контракта с .

Со статистикой Кавани можно ознакомиться здесь, Белотти – тут.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru