Вальверде о камбэках «Реала»: «Когда тренеры, игроки и фанаты на одной волне, поле превращается в Бермудский треугольник для соперника. Он ощущает давление»

Полузащитник «Реала» рассказал о волевых качествах команды.

– В чем секрет «Реала»?

– Дело в нашем духе. Каждый, кто выходит на поле в футболке этого клуба, всегда пытается добиться победы, и это отличает нас от остальных.

– В какой-то момент вы наверняка думали, что сейчас вылетите из чемпионов.

– Да, но особенно выделялся матч с . Очень сложные 89 минут, мы проигрываем. Стоило моргнуть – и счет уже победный. Подобное происходит лишь пару раз в жизни.

– Есть ли ощущение, что соперники боятся ?

– Да, конечно. Не уверен, можно ли называть это страхом, но они ощущают давление, которое создают стадион и фанаты. Также они понимают, что перед ними «Реал», способный на что угодно, и это проявляется. Когда и тренеры, и игроки, и фанаты на одной волне, поле превращается в Бермудский треугольник [для соперника]. В такой обстановке появляются силы забить еще один гол, – сказал хавбек.

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