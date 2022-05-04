«Фрайбург» подписал Гинтера. «Бавария», «Барса» и «Интер» интересовались защитником «Гладбаха»

«Фрайбург» объявил о подписании контракта с .

28-летний защитник присоединится к команде на правах свободного агента. Его контракт с «Боруссией» из рассчитан до конца этого сезона.

Маттиас будет выступать под 28-м номером. Стороны приняли решение не разглашать детали контракта.

Гинтер начинал профессиональную карьеру во . Он находился в системе клуба с 2005 по 2014 год, после чего перешел в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Баварии», «Барселоне» и «Интеру».

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Фрайбурга».