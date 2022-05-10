УЕФА продолжает расследование оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу

УЕФА прокомментировал ход расследования поведения украинских фанатов на ЧЕ по мини-футболу.

4 февраля на игре Украины с Россией в полуфинале чемпионата Европы зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

РФС 5 февраля обратился в УЕФА с просьбой провести дисциплинарное расследование данного инцидента, после чего Союз европейских футбольных ассоциаций завел соответствующее дело.

«Разбирательство все еще продолжается. Решение будет объявлено в надлежащее время», – сообщили в УЕФА.

УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу

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