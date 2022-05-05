«Реал» ворвался в финал ЛЧ, победа «Краснодара» и три красные, лигочемпионский формат Кубка РПЛ, 23 млрд в год от РФС, слухи про отставку Ваноли и другие новости

1. «Реал» выдал матч жизни в Мадриде: пропустил от «Манчестер Сити» на 73-й, ушел в овертайме благодаря голам Родриго на 90-й и 92-й, а в первом экстратайме Карим Бензема выбил английской клуб из турнира, реализовав пенальти.

Карло Анчелотти вышел в финал Лиги чемпионов в 5-й раз, превзойдя рекорд Марчелло Липпи, а вот Пеп Гвардиола в 6-й раз вылетел в полуфинале и повторил антирекорд Моуринью.

Для «Реала» этот финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов станет 17-м, более того, все семь предыдущих клуб выиграл. «Реал» и «Ливерпуль» в 3-й раз встретятся в финале, у клубов по одной победе.

2. «Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря голу Александра Черникова на 83-й – 1:0. На 95-й его удалили, также красные получили Марадишвили и Апеков. Удаление Марадишвили – это уже 11-я красная «Локо» в сезоне. «Локомотив» после поражения потерял шансы на 2-е место в РПЛ и отстает от 3-го на 8 очков.

3. Формат Кубка Премьер-лиги, который создадут в России, будет напоминать Лигу чемпионов: 4 группы по 4 команды и матчи в середине недели.

4. РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 млрд рублей в год.

5. Кубок Стэнли. Три очка Кучерова помогли «Тампе» сравнять счет в серии с «Торонто» (5:3, 1-1), Кочетков дебютировал в плей-офф, став 3-й звездой матча с «Бостоном» (5:2). Другие результаты – здесь.

6. «Спартак» уволит Паоло Ваноли даже в случае победы в Кубке России, утверждает инсайдер Иван Карпов. В списке кандидатов на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов. Ключевым же вариантом в случае отставки итальянца будет Владимир Федотов. Агент Ваноли опроверг данные о грядущем увольнении.

Также, по данным «Спорт-Экспресса», бюджет «Спартака» сократится с 11 до 4 млрд рублей за 2 года. Клуб опроверг и эти сведения.

7. «Зенит» купит вратаря летом. Лантратов из «Химок», Ломаев из «Крыльев» и Адамов из «Сочи» – в списке вариантов.

8. Футболку Диего Марадоны продали за рекордные 9,28 млн долларов. В ней он забил гол «рукой Бога» в матче против Англии на ЧМ-1986.

9. Пауло Дибала продолжит карьеру в «Интере». Форвард «Ювентуса» подпишет 4-летний контракт на 6 млн евро в год.

10. НБА. 2-й раунд плей-офф. «Майами» повел 2-0 в серии с «Филадельфией», «Финикс» принимает «Даллас».

11. Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным.

12. Великобритания ввела санкции против главы ЦСКА Максима Орешкина. Он помощник Путина и председатель совета директоров Первого канала. Кроме того, под санкции Австралии попали глава ФХР Владислав Третьяк и почетный президент ОКР Александр Жуков.

13. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира в Мадриде. Рафаэль Надаль в первом матче после травмы обыграл Миомира Кецмановича во втором круге.

14. Заявка о покупке «Челси» за 4,25 млрд фунтов от владельца «Ниццы» отклонена.

15. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что продолжит спортивную карьеру.

16. Тренер «Кроули» Джон Йемс называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином» и внедрял расовую сегрегацию в раздевалках. Будет проведено расследование.

17. Евролига. Плей-офф. 5-й матч. «Олимпиакос» вырвал победу у «Монако» и вышел в «Финал четырех».

18. Президент России Владимир Путин не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая.

Цитаты дня.

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