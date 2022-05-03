Мадрид (ATP). 2-й круг. Рублев играет с Дрэйпером, Джокович встретится с Монфисом, Маррей – с Шаповаловым, Алькарас – с Басилашвили

Андрей Рублев играет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Мадриде.

Новак Джокович встретится с Гаэлем Монфисом, Энди Маррей – с Денисом Шаповаловым.

Мадрид, Испания

1 – 8 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг