Мадрид (ATP). 2-й круг. Рублев играет с Дрэйпером, Джокович встретится с Монфисом, Маррей – с Шаповаловым, Алькарас – с Басилашвили

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Андрей Рублев играет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Мадриде.

Новак Джокович встретится с Гаэлем Монфисом, Энди Маррей – с Денисом Шаповаловым.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

1 – 8 мая 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) Джек Дрэйпер (Великобритания)
2:6|5:4
Дата проведения
3 мая, 13.10
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
3 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
3 мая, 19.30
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
3 мая, 22.30
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) – Не определен
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) – Не определен
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Джон Изнер (США)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) – Не определен
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
5 мая, 03.00
Онлайн матча

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