Мадрид (ATP). 2-й круг. Рублев играет с Дрэйпером, Джокович встретится с Монфисом, Маррей – с Шаповаловым, Алькарас – с Басилашвили

Андрей Рублев играет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Мадриде.
Новак Джокович встретится с Гаэлем Монфисом, Энди Маррей – с Денисом Шаповаловым.
Мадрид, Испания
1 – 8 мая 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 3 мая, 13.10
- Дата проведения
- 3 мая, 17.00
- Дата проведения
- 3 мая, 19.30
- Дата проведения
- 3 мая, 22.30
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Не определен – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Рафаэль Надаль (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Давид Гоффен (Бельгия) – Не определен
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Дэн Эванс (Великобритания) – Не определен
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Не определен
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Не определен – Лоренцо Музетти (Италия)
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00
Не определен – Александр Зверев (Германия)
- Дата проведения
- 5 мая, 03.00