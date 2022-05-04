Великобритания ввела санкции против главы ЦСКА Орешкина. Он помощник Путина и председатель совета директоров Первого канала

Великобритания ввела санкции против председателя совета директоров ЦСКА.

попал в санкционный список как председатель совета директоров Первого канала и помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.

Великобритания заморозила счета Орешкина и запретила въезд на территорию страны.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.

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Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х