Третьяк и Жуков попали под санкции Австралии

Владислав Третьяк и Александр Жуков попали под санкции Австралии.
Глава Федерации хоккея России (ФХР) и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) внесены в санкционный список Австралии. Оба – депутаты Государственной думы РФ.
В обновленный список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик.
Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.
Путин поздравил Третьяка с 70-летием: «Вы и сегодня – кумир огромной армии поклонников хоккея. Отрадно, что заняты законотворческой деятельностью после карьеры»