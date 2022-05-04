Третьяк и Жуков попали под санкции Австралии

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Владислав Третьяк и Александр Жуков попали под санкции Австралии.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) внесены в санкционный список Австралии. Оба – депутаты Государственной думы РФ.

В обновленный список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик.

Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.

Путин поздравил Третьяка с 70-летием: «Вы и сегодня – кумир огромной армии поклонников хоккея. Отрадно, что заняты законотворческой деятельностью после карьеры»

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