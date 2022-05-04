Третьяк и Жуков попали под санкции Австралии

и Александр Жуков попали под санкции Австралии.

Глава Федерации хоккея России ( ) и почетный президент Олимпийского комитета России ( ) внесены в санкционный список Австралии. Оба – депутаты .

В обновленный список вошли 76 депутатов российской Госдумы, а также министры Донецкой и Луганской народных республик.

Австралия к этому моменту ввела санкции против более чем 800 российских и белорусских граждан.

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