Евролига. Плей-офф. 5-й матч. «Олимпиакос» примет «Монако»

В среду, 4 мая, состоится решающий 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между и (2-2).

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Пятый матч

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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