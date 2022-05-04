Евролига. Плей-офф. 5-й матч. «Олимпиакос» примет «Монако»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Монако Баскетбол

В среду, 4 мая, состоится решающий 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако» (2-2).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Пятый матч

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако
Дата проведения
4 мая, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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