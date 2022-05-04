Евролига. Плей-офф. 5-й матч. «Олимпиакос» примет «Монако»

В среду, 4 мая, состоится решающий 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако» (2-2).
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 4 мая, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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