Игнатьев о 0:6 с «Сочи»: «Это позор. Сейчас нет времени расстраиваться, плакать, паниковать. Нужно собраться на оставшиеся матчи»

Полузащитник высказался о поражении от со счетом 0:6.

– Хочется извиниться в первую очередь перед болельщиками за эту ужасную игру. Это позор. Но видимо это наш уровень мастерства, что мы так сыграли безобразно. Надо сделать выводы, двигаться дальше, потому что осталось три тура, сейчас нет времени расстраиваться, плакать, паниковать, просто нужно собраться на оставшиеся матчи.

– Впереди «Урал», «Уфа», сильный «Локомотив». Какие ожидания? Как ощущается на команде риск вылета из Премьер-лиги?

– Вы видите по игре. У нас много молодых ребят неопытных, некоторые вообще недавно в РПЛ, мы боремся, к сожалению, за выживание. Надо это признать, это реальность. Надо объединиться, разговаривать, пережить всем вместе этот момент.

– Вы сейчас, наверное, самый опытный игрок, как вообще чувствуете слова Слуцкого, который после кубкового поражения сказал: «Это не команда, а группа игроков». Насколько вам трудно такое слышать?

– Знаете, многие говорили и говорят про нас разные вещи. Мы должны правильно реагировать на эту информацию, тем более от нашего главного тренера. Нужно выходить на поле, доказывать своей игрой и показывать результат.

– Страх вылета из есть?

– Просто мы понимаем, что все команды относительно рядом, любая команда может вылететь и бороться за стыки. Конечно, многие думают об этом, но после такой ужасной игры хочется просто побыть наедине с собой, разобраться, пережить этот момент и готовиться к следующему туру. Сейчас, повторюсь, нет времени горевать, – сказал Игнатьев.