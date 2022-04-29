Юрген Клопп: «Ливерпуль» нацелен на квадрупл. Это не угроза, но мы только начали. Попытаемся выжать из сезона все»

заявил о желании выиграть квадрупл с «Ливерпулем».

«Это не угроза, но мы только начали. Сейчас мы действительно нацелены [на квадрупл].

Мы не можем ждать 10 лет, чтобы оставить воспоминания о себе. Нам нужно сделать это сейчас. Нужно получить удовольствие от путешествия.

Мы не знаем, выиграем ли мы что-нибудь. Но на данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно», – сказал тренер мерсисайдцев.

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» (хотя думал уйти в 2024-м). Уговорили жена и помощник