Клопп о новом контракте: «Ливерпуль» постоянно движется в правильном направлении. Я влюблен в это место»

рад, что подписал новый контракт с .

«Нам удалось использовать лучшее из того, что мы уже создали, и в то же время придать новый импульс нашей команде.

Новый тренировочный центр – превосходный дом для нас. Скоро «Энфилд» станет еще больше, и я не могу дождаться этого.

«Ливерпуль» – клуб, который постоянно движется в правильном направлении. У нас есть четкое представление о том, чего мы хотим. Есть четкое понимание того, как мы попробуем этого достичь. Это отличная позиция, от которой можно оттолкнуться.

Когда владельцы предложили мне продлить контракт, я задал себе вопрос, над которым размышлял публично. Хватит ли у меня энергии и эмоций, чтобы снова показать себя так, как того требует это удивительное место от тренера?

Мне не потребовалось много времени, чтобы ответить честно. Ответ был очень прост... Я влюблен в это место, и я чувствую себя прекрасно!» – сказал тренер «Ливерпуля».

Сообщалось, что срок нового соглашения Клоппа с английским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

Немец тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.