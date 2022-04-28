Робертсон о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпулю» хотелось забить еще, но мы довольны»

оценил победу над (2:0).

Защитник высказался после первого матча 1/2 финала чемпионов.

«У нас было несколько голевых моментов в первом тайме, мы пытались вскрыть их оборону.

Первый гол придал нам небольшой импульс, а шум трибун был невероятным. Что и привело ко второму забитому мячу.

Хотелось забить еще, но и с победой в два гола всухую не поспоришь. Работа еще не завершена, но мы довольны», – сказал Робертсон.

131 секунда, когда «Ливерпуль» забрал полуфинал ЛЧ. Пробили «Вильярреал» после рекордной серии холостых ударов

«Именно защита – знак уважения к сопернику». «Ливерпуль» весь матч атаковал, но Клопп гордится обороной против «Вильярреала»