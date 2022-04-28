Робертсон о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпулю» хотелось забить еще, но мы довольны»

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Эндрю Робертсон оценил победу над «Вильярреалом» (2:0).

Защитник «Ливерпуля» высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас было несколько голевых моментов в первом тайме, мы пытались вскрыть их оборону.

Первый гол придал нам небольшой импульс, а шум трибун был невероятным. Что и привело ко второму забитому мячу.

Хотелось забить еще, но и с победой в два гола всухую не поспоришь. Работа еще не завершена, но мы довольны», – сказал Робертсон.

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