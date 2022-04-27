Моуринью о Серии А и АПЛ: «Мало у кого в Италии такой состав, как хотя бы у «Лестера». Благодаря работе можно добиться лишь ограниченных успехов, для остального нужны деньги»

сравнил и Серию А перед встречей «Ромы» с «Лестером» в Лиге конференций.

– Это наша 13-я игра в ЛК, мы заплатили за это очками в Серии А, поскольку приходилось играть в четверг, а затем в воскресенье. Для команд с 30 футболистами одного уровня ротация не проблема, у нас же таких возможностей нет.

Преимущество заключается в том, что ему не надо волноваться о месте в АПЛ, в то время как мы хотим попасть в Лигу Европы. Мы можем завершить сезон на любом из мест с пятого по восьмое. Тяжелое время, но это и мотивирует.

Я много раз доходил до полуфиналов в еврокубках и могу утверждать, что нет разницы, какая команда обладает большим потенциалом, на этой стадии шансы всегда 50 на 50.

– Какую разницу вы видите между АПЛ и Серией А?

– У Италии большой потенциал, но благодаря усердной работе можно добиться лишь ограниченных успехов, остальное можно наверстать только при помощи денег. Вот в чем объективная разница между лигами.

В Италии сейчас мало кто может позволить себе иметь такой состав, как у клуба АПЛ, даже если говорить о «Лестере», а не «Ливерпуле» или «Манчестер Сити». Но за счет тактики мы можем создавать проблемы клубам с большим экономическим потенциалом. В этом вся прелесть футбола, – сказал главный тренер «Ромы».