Алиссон о Клоппе: «Он ключевая фигура «Ливерпуля» из-за тренерских качеств и характера. Он нас объединяет»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алиссон Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о работе Юргена Клоппа.

«Это ключевая фигура в нашей команде. Он является основой нашей команды. Он тот, кто все это начал. Наш менталитет такой же, как и у него. Он отобрал в команду всех игроков, подписал большинство из них и привел большинство из них сюда. Клопп является ключевой фигурой команды не только из-за тренерских качеств, но и из-за того, какой он человек, благодаря своему характеру.

Это человек, который нас объединяет и который отвечает за то, чтобы в решающие моменты напомнить нам о том, насколько мы едины и сильны вместе. Он также не дает нам витать в облаках, поэтому мы не отвлекаемся на хорошие результаты, достигнутые за последние годы, а работаем дальше», – сказал Алиссон.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные