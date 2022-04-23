Индзаги о 3:1 с «Ромой»: «Увидел первоклассную игру «Интера». У нас 5 побед подряд, но все впереди»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ромой» (3:1) в Серии А.

«Я больше всего горжусь тем, что парни сохраняли концентрацию. Меня беспокоило то, что мы лишь три дня назад играли в Кубке Италии, а тут нас ждал соперник, который не проигрывал 12 туров и находился в хорошей форме. Нам нужно было первоклассное выступление, и именно это я и увидел.

Лаутаро Мартинес никогда не был проблемой. Был период, когда он не забивал, но ему всегда удавалось занимать правильные позиции. Он отдохнул и теперь выступает хорошо, нужно продолжать в том же духе.

Мы выиграли пятый матч подряд, но еще ничего не добились. На следующей неделе нас ждет отложенный матч с «Болоньей», так что все еще впереди. График напряженный, надо правильно распределять физические и психологические силы.

Мы с Моуринью пожелали друг другу удачи. Он особенный тренер, всегда был очень добр. Перед матчем в Кубке Италии мы общались с ним 45 минут, с ним очень интересно обсуждать футбол», – сказал Индзаги DAZN.

«Интер» не проигрывает «Роме» в Серии А 10 матчей подряд. Сегодня миланцы победили – 3:1