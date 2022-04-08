Моуринью о травме Манчини в игре с «Буде-Глимт»: «Люди решили, что еврокубковые матчи можно проводить на пластиковых полях. Это вне нашего контроля»

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Жозе Моуринью пожаловался на качество газона в матче с командой из Норвегии.

Португальский специалист высказался о защитнике римлян Джанлуке Манчини, который был заменен на 69-й минуте матча против «Буде-Глимт» (1:2) в 1/4 финала Лиги конференций.

«У нас футболист получил травму. Я связываю это с игрой на пластиковых полях.

Это вне нашего контроля. Люди решили, что еврокубковые матчи можно проводить на пластиковых полях», – заявил главный тренер «Ромы».

Ответная игра состоится 14 апреля на «Стадио Олимпико».

«Буде» гостеприимно расправился с Моуринью в ЛК – всего 2:1. Осенью было 6:1

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