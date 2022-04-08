Пеллегрини заявил, что тренер «Буде» напал на тренера вратарей «Ромы»: «Это позор, такое поведение – оскорбление. Теперь мы хотим отправить их домой»

заявил о нападении тренера «Буде-Глимт» на тренера вратарей «Ромы».

Инцидент связан с тренером норвежской команды Кьетилом Кнутсеном и тренером итальянского клуба Нуно Гомесом.

Как сообщает Sky Sport Italia, норвежская полиция допросила Кнутсена, Гомеса и игроков, ставших свидетелями ссоры.

«Их тренер напал на нашего тренера вратарей. Сначала он высказывался в устной форме, а затем напал на него.

Это очень печально, потому что такое поведение является оскорблением для , игроков и персонала. Это стыдно.

Я до сих пор в шоке от того, что увидел. Это позор. Теперь мы хотим отправить «Буде» домой [в ответном матче], в том числе из-за того, что произошло за пределами поля», – заявил футболист «Ромы».

«Буде» гостеприимно расправился с Моуринью в ЛК – всего 2:1. Осенью было 6:1