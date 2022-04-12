Роналду осознает, что «МЮ» нужен новый форвард. Он понимает, что не может играть в каждом матче

пока не решил, останется ли в .

Несмотря на возможное непопадание клуба в Лигу чемпионов, португалец пока не думает об уходе. Окончательное решение он примет летом.

Роналду ждет решения «Манчестер Юнайтед» по новому главному тренеру, а также по дальнейшим шагам, которые предпримет клуб.

Криштиану понимает, что не может играть в каждом матче. Он осознает, что «МЮ» необходим еще один нападающий. Несмотря на это, он хочет чувствовать себя важным для команды.

Пока вокруг 37-летнего нападающего все спокойно, однако он в любом случае не станет создавать проблемы для клуба, рассказал журналист Фабрицио Романо для ютуб-канала The United Stand.

В этом сезоне португалец забил 18 голов в 33 матчах за клуб. Его статистику можно изучить по ссылке.