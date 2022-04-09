Ерохин про РПЛ: «Все зависит от «Зенита». Выиграем все матчи – останемся на первом месте»

Хавбек «Зенита» высказался после гола (2:0) в 24-м туре .

– Поздравляем вас с важной победой на выезде! Поделитесь, пожалуйста, эмоциями.

– Спасибо большое! Действительно, важная победа. В Грозном всегда непросто складываются матчи, сегодняшний не исключение. Сегодняшние три очка важны для дальнейшей борьбы.

– Как эта напряженная игра смотрелась со скамейки и тяжело ли было входить в нее?

– Смотрелась как и на экранах телевизоров. Ребята старались, были моменты, когда могли выходить вперед немножко раньше, но где-то что-то не доводили. Хорошо, что забили первый мяч в первом тайме, не откладывая надолго. Могла быть более нервная концовка.

– Перед голом у вас тоже был отличный момент, но немного не получился удар. Могли представить, что забьете уже в следующей атаке?

– Да, был момент, но защитник немножко коснулся мяча перед тем, как он до меня дошел, поэтому не получилось сильнее пробить. Хотел забить, да, старался помочь команде. Хорошо, что так получилось.

– Это ваш третий мяч в сезоне после выхода на замену, лучший результат в чемпионате России. В чем ваш секрет?

– Стараюсь быть полезен команде. Работаю на тренировках, чтобы быть готовым и на 90, и на 15 минут.

– «Зенит» семь лет не мог победить в Грозном в матчах РПЛ. Что помогло прервать эту серию?

– Во-первых, сегодня была очень важная, одна из самых важных игр в сезоне. Соперники приблизились, и нам нельзя было терять очки. Все старались, бились друг за друга – и за счет этого тоже.

– Держали ли в уме результаты матчей соперников, учитывая, что они закончили свои игры раньше «Зенита»?

– Естественно, все следят за результатами друг друга, но все зависит только от нас, все в наших руках. Если выиграем во всех оставшихся матчах, то останемся на первом месте.

– Болельщики «Зенита» прозвали вас Королем. Как вы относитесь к этому?

– Думаю, это шутка, конечно. Все мы выходим на поле и стараемся сделать так, чтобы футбольный клуб был как можно выше и всегда занимал первые места. Болельщикам огромное спасибо за поддержку, в очередной раз их было очень много на таком дальнем выезде, – сказал Ерохин.