Panini больше не будет делать наклейки по турнирам УЕФА

прекращает сотрудничество с производителем стикеров Panini.

Эксклюзивным партнером организации по изготовлению наклеек, карточек и других коллекционных предметов стала компания Topps.

Она займется производством альбомов с наклейками к Евро-2024 и Евро-2028, женскому Евро-2025, а также Лиге наций.

Topps уже занималась изготовлением коллекционных предметов по клубным турнирам УЕФА, теперь же компании перешли права и на турниры сборных.

Panini производил стикеры к чемпионатам мира по футболу с 1970 года, а к европейским первенствам – с 1977-го. Компания остается партнером и выпустит продукцию к .