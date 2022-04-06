Panini больше не будет делать наклейки по турнирам УЕФА

УЕФА прекращает сотрудничество с производителем стикеров Panini.
Эксклюзивным партнером организации по изготовлению наклеек, карточек и других коллекционных предметов стала компания Topps.
Она займется производством альбомов с наклейками к Евро-2024 и Евро-2028, женскому Евро-2025, а также Лиге наций.
Topps уже занималась изготовлением коллекционных предметов по клубным турнирам УЕФА, теперь же компании перешли права и на турниры сборных.
Panini производил стикеры к чемпионатам мира по футболу с 1970 года, а к европейским первенствам – с 1977-го. Компания остается партнером ФИФА и выпустит продукцию к ЧМ-2022.