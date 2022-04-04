На Гран-при Австралии будет 4 зоны DRS

опубликовала официальную схему обновленной трассы в Мельбурне.

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состоится в ближайшие выходные 8-10 апреля. В последний раз гонка проходила в 2019 году.

В конфигурацию трассы внесли ряд изменений: убрана шикана (бывшие девятый и десятый повороты), слегка удлинена прямая перед 11-м поворотом (бывший 13-й), расширены первый, третий, шестой, 11-й и 13-й повороты, а также пит-лейн. Ожидается, что средняя квалификационная скорость на трассе возрастет на 15 км/ч – до 251 км/ч.

Гонщики смогут четыре раза за круг использовать систему DRS. Новая зона открытия крыла расположена между восьмым и девятым поворотами, где раньше была шикана.

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