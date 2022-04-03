Талалаев о 0:0 с «Арсеналом»: «Для реализации «Ахмату» не хватает немного мастерства»

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча РПЛ с «Арсеналом» (0:0) в Туле.

«Что не получилось? Забить гол. Точнее, мы забили два сегодня, но один ВАР отменил, а второй — говорят, что не пересек линию. А дальше — перекладина была.

Я доволен игрой своей команды. Когда мы собранно играем в обороне, то бывает тяжело с реализацией. Нам для реализации не хватает немного мастерства. Мы это знаем и трудимся над этим. Но я поблагодарил команду за игру.

Единственное, мне не нравится, что в матчах на выезде мы менее агрессивны, чем дома», — сказал Талалаев.

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