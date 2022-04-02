Смертин поучаствовал в чемпионате России по марафону и готов пробежать 100 км

принял участие в марафоне и готов пробежать 100 км.

Бывший футболист сборной России и «Челси» в Сочи на трассе «Формулы-1» принял участие в чемпионате России по марафону.

«Глобальных, к сожалению, целей в марафонском беге у меня уже нет. Я не буду бегать как победители чемпионата России, увы.

Бег на 100 километров? 90 у меня уже есть, а где 90, там и 100. Но больше 100 километров планку ставить уже не буду, попробовал.

Рад, что характер позволяет бегать, но чтобы полноценно готовиться, надо жить бегом, а я не могу себе этого позволить. Для меня это роскошь – работа не позволяет.

Я сбился, какой это по счету мой марафон – 14-й или 15-й. Ставил цели сначала просто пробежать , потом собрать все шесть мейджоров, потом поставил цель из трех часов выбежать, выполнил это на втором мейджоре. Потом из четырех минут километр.

Попробовал себя на Байкале, по снегу. Поскольку я из Сибири, в своей стихии. Там бег другой, не совсем про скорость, скорее, про выносливость и проявление характера. Получилось даже выиграть.

Потом пошел трейл, 90 километров Эльтон. Не знаю, куда дальше пойду. Возможно, попробую еще быстрее пробежать марафон, за 2:45», – рассказал Смертин.

Смертин выиграл экстремальный марафон на Байкале – 42 км по сугробам и с трещинами на льду в минус 25. Вот его удивительный рассказ

Онлайн с чемпионата России по марафону в Сочи