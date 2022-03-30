«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом

хочет расстаться с российским нападающим .

Минувшей зимой итальянский клуб пытался продать форварда, однако потенциальных покупателей смущала высокая зарплата, которую получает Кокорин в «Фиорентине». Сообщалось, что зарплата россиянина – 1,8 млн евро в год.

Как пишет La Repubblica Firenze, летом флорентийский клуб вновь попытается продать 31-летнего нападающего. Также обсуждался разрыв контракта с Кокориным, однако для «Фиорентины» это невыгодно с финансовой точки зрения.

Статистику футболиста, который выступает за итальянский клуб с января 2021 года, можно изучить по ссылке.