Руководство «Реала» верит в Анчелотти. Им нравится, что задачи выполняются при отсутствии больших изменений в составе

Президент встретился с генеральным директором мадридцев Хосе Санчесом, чтобы обсудить ситуацию в клубе.

Обсудив работу , руководители согласились, что уверены в тренере. Боссам нравятся его решения и достигнутые результаты.

Также руководству нравится то, что 62-летний специалист выполняет поставленные задачи с составом, практически не изменившимся с прошлого сезона.

«Реал» лидирует в с 10-очковым отрывом и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ».