Руководство «Реала» верит в Анчелотти. Им нравится, что задачи выполняются при отсутствии больших изменений в составе

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Хосе Санчес Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с генеральным директором мадридцев Хосе Санчесом, чтобы обсудить ситуацию в клубе.

Обсудив работу Карло Анчелотти, руководители согласились, что уверены в тренере. Боссам нравятся его решения и достигнутые результаты.

Также руководству нравится то, что 62-летний специалист выполняет поставленные задачи с составом, практически не изменившимся с прошлого сезона.

«Реал» лидирует в Ла Лиге с 10-очковым отрывом и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ».

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