Хавбек «Словацко» Левин о ФНЛ: «Куча непонятных команд и фарм-клубов, какой в них смысл? Бесконечные перелеты и переезды, специфичная лига»

критически высказался об уровне команд Олип-ФНЛ.

– Если бы тебя позвали в Россию играть в ФНЛ, согласился бы?

– Нет. Зачем? В Чехии уровень футбола выше, а зарплаты плюс-минус такие же. В ФНЛ куча непонятных команд и фарм-клубов - «Спартак-2», «Краснодар-2». Какой в них смысл? Плюс ко всему бесконечные перелеты и переезды. ФНЛ - специфичная лига, туда я ехать не готов.

– Поигравший во «Младе» рассказывал, что отчаялся в Чехии, чувствовал себя чужаком. Это не про тебя?

– Я бы спросил у Алексея, что он вообще ожидал, когда переезжал в Чехию. Не могу сказать, что в чем-то разочаровался. Чужаком себя не ощущал ни разу.

То есть, по мнению Татаева, он бы лучше играл за «Краснодар-2», чем за «Младу»? Ну не знаю, спорное суждение. Как футболист он тут точно развился больше, чем мог бы в дубле .