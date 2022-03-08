Габулов о решении ФИФА по легионерам РПЛ: «Несправедливо. Непонятно, в чем виноваты российские клубы»

считает решение ФИФА по легионерам РПЛ несправедливым.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

«Однозначно, решение несправедливое, потому что оно безосновательное, совсем непонятно, в чем виноваты российские клубы, почему в одностороннем порядке принимается решение, в текущей ситуации, в частности, также российские клубы оказываются в очень нехорошем положении.

В текущем чемпионате отчасти уже нарушается спортивный принцип, некоторые иностранные игроки в нескольких клубах России уехали, более того, сейчас ФИФА дает основания им приостанавливать контракты и перейти, как я понимаю, без компенсации до 30 июня в другие клубы.

В текущей ситуации клубы РПЛ остаются без футболистов, сейчас что-либо предпринять крайне сложно, поэтому наш чемпионат будет находиться в не очень хорошем положении.

Но нам нужно реагировать, принимать соответствующие решения как в клубах, так и на уровне всей лиги, также на уровне РФС. У нас вообще практически каждую неделю проходят собрания лиги в режиме видеоконференции, поднимаются ключевые вопросы.

Думаю, что в связи с последним объявлением ФИФА у нас тоже будет собрание, мы обсудим, как будем действовать дальше. Но я знаю, что регулярные консультации лиги и клубов с РФС проходят, тесный контакт, реагируем оперативно», – отметил генеральный директор «Химок».

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)