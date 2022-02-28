ISU внедрит искусственный интеллект в судейство фигурного катания («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует внедрить технологии с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности в судейство фигурного катания.

Об этом сообщает со ссылкой на источники.

По информации одного из источников, разработкой системы занимается специальная рабочая группа , ответственная за внедрение новых инициатив. Технология будет ориентирована на определение количества оборотов в прыжках.

По данным второго источника, система в первую очередь будет анализировать степень докрученности прыжка при приземлении, а во вторую – преротацию при отрыве.

Разработка технологии должна начаться весной, но из-за ситуации на Украине сроки могут быть скорректированы.

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