ISU внедрит искусственный интеллект в судейство фигурного катания («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует внедрить технологии с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности в судейство фигурного катания.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
По информации одного из источников, разработкой системы занимается специальная рабочая группа ISU, ответственная за внедрение новых инициатив. Технология будет ориентирована на определение количества оборотов в прыжках.
По данным второго источника, система в первую очередь будет анализировать степень докрученности прыжка при приземлении, а во вторую – преротацию при отрыве.
Разработка технологии должна начаться весной, но из-за ситуации на Украине сроки могут быть скорректированы.
Как изменится фигурное катание? Странная идея с оценками, фамилии на форме и усложненная смена гражданства