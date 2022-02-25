Тухель поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга: «Самая худшая причина для этого»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Газпром Арена (Крестовский) Томас Тухель Футбол

Томас Тухель поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурге в Париж.

«Да, очевидно да [что это правильное решение], и, на мой взгляд, это худшая причина для переноса, самая худшая причина.

У нас ужасные чувства по этому поводу, это омрачило наш рассудок и ударило по концентрации. Мы полностью понимаем это решение», – сказал главный тренер «Челси».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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