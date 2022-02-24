«Поддерживаю решение Путина и нашу армию. Россия поступает правильно». Геркус о ситуации на Украине

поддержал решение Владимира Путина начать спецоперацию в Донбассе.

«Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично.

Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно», – заявил бывший президент «Локомотива».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.