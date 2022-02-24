«Поддерживаю решение Путина и нашу армию. Россия поступает правильно». Геркус о ситуации на Украине

Илья Геркус поддержал решение Владимира Путина начать спецоперацию в Донбассе.
«Начало военных операций на Донбассе – верное решение. Президент уже объяснил, для чего это нужно. На мой взгляд, все логично.
Я поддерживаю нашу армию и решение Владимира Владимировича. Россия поступает правильно», – заявил бывший президент «Локомотива».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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