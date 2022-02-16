Марез о финале ЛЧ: «Сити» еще далек от этого. «ПСЖ» – фаворит»

Полузащитник высказался о победе над в 1/8 финала чемпионов (5:0), и заявил, что считает фаворитом турнира.

«Нет, это не было формальностью. Это было непросто. Мы сделали игру комфортной для себя. Мы начали очень сильно. Даже если мы не были исключительны в первом тайме, мы были решительны, эффективны, мы забивали, и это определяет разницу.

Наша цель – выйти в следующий этап, и если мы можем обеспечить это в первом матче, это отлично. Мы забили 5 голов, так что нам нужно просто продолжать двигаться дальше».

О победе «ПСЖ» над «Реалом»

«О, они выиграли? Это отлично – значит, еще ничего не решено».

О возможности сыграть с «ПСЖ» в финале

«Нет, мы еще далеки от этого. «ПСЖ» – фаворит», – сказал Марез в интервью Canal+ Sport Afrique.