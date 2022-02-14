Пеле снова госпитализирован. Он заказал попкорн в больнице для просмотра Супербоула

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

81-летний бразилец вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение.

В сентябре 2021 года Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он проходит курс химиотерапии.

«Друзья, как я делаю ежемесячно, еду в больницу, чтобы продолжить лечение.

Я уже заказал себе большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть . Буду смотреть матч, даже несмотря на то, что мой друг не играет.

Спасибо за все сообщения с выражением вашей любви», – написал вчера Пеле.

В матче за этой ночью обыграл «Цинциннати» (23:20).