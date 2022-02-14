Пеле снова госпитализирован. Он заказал попкорн в больнице для просмотра Супербоула

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Пеле Супербоул НФЛ Цинциннати Том Брэди Лос-Анджелес Рэмс Здоровье Питание Футбол

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле продолжает испытывать проблемы со здоровьем.

81-летний бразилец вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение. 

В сентябре 2021 года Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он проходит курс химиотерапии.

«Друзья, как я делаю ежемесячно, еду в больницу, чтобы продолжить лечение.

Я уже заказал себе большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Буду смотреть матч, даже несмотря на то, что мой друг Том Брэди не играет.

Спасибо за все сообщения с выражением вашей любви», – написал вчера Пеле.

В матче за Супербоул этой ночью «Лос-Анджелес» обыграл «Цинциннати» (23:20).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pelé (@pele)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные