Пеле снова госпитализирован. Он заказал попкорн в больнице для просмотра Супербоула

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле продолжает испытывать проблемы со здоровьем.
81-летний бразилец вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение.
В сентябре 2021 года Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он проходит курс химиотерапии.
«Друзья, как я делаю ежемесячно, еду в больницу, чтобы продолжить лечение.
Я уже заказал себе большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Буду смотреть матч, даже несмотря на то, что мой друг Том Брэди не играет.
Спасибо за все сообщения с выражением вашей любви», – написал вчера Пеле.
В матче за Супербоул этой ночью «Лос-Анджелес» обыграл «Цинциннати» (23:20).
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