Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Ригой», «Динамо» – «Партизан», ЦСКА против «Виборга»

Теги Спартак ЦСКА высшая лига Сербия Партизан высшая лига Дания Виборг товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Москва высшая лига Латвия Рига Футбол

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Дубай, ОАЭ

Спартак Россия – Рига Латвия – 0:0 (первый тайм)

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон, Ларсссон.

Белек, Турция

Динамо Россия – Партизан Сербия – 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – Фомин (5).

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Кутицкий, Осокин, Варела, Моро, Фомин, Сулаквелидзе, Гладышев, Смолов, Макаров.

Кампоамор, Испания

ЦСКА Россия – Виборг Дания – 17:00

ЦСКА: Боков, Фернандес, Фукс, Набабкин, Бийол, Мухин, Обляков, Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные