Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Ригой», «Динамо» – «Партизан», ЦСКА против «Виборга»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
Спартак Россия – Рига Латвия – 0:0 (первый тайм)
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон, Ларсссон.
Белек, Турция
Динамо Россия – Партизан Сербия – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Фомин (5).
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Кутицкий, Осокин, Варела, Моро, Фомин, Сулаквелидзе, Гладышев, Смолов, Макаров.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – Виборг Дания – 17:00
ЦСКА: Боков, Фернандес, Фукс, Набабкин, Бийол, Мухин, Обляков, Языджи, Медина, Яковлев, Заболотный.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.