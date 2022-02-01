Обамеянг почти в «Барсе», «Спартак» взял люксембуржца, «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, Лэмпард принял «Эвертон», Гринвуд остался под арестом и другие новости утра

1. В топ-лигах Европы закрылось зимнее трансферное окно. В дедлайн клубы успели провернуть несколько интересных сделок. Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце во время матча Евро в июне, перешел в «Брентфорд». «Тоттенхэм» купил у «Ювентуса» Бентанкура за 19+6 млн евро и арендовал Кулусевски с правом выкупа. Денис Закария перешел в «Ювентус» из «Гладбаха» за 5+3 млн евро. «Ман Сити» купил лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса, форвард останется в «Ривер Плейт» до лета.

Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону» из «Арсенала» бесплатно. Каталонцы объявят о трансфере во вторник. А вот Усман Дембеле останется в «Барсе» до конца сезона, он отказал «Тоттенхэму». О других трансферах можно почитать тут.

2. А что у клубов РПЛ? «Спартак» арендовал хавбека «Янг Бойз» Мартинса до конца сезона с правом выкупа, а Эсекиэль Понсе перешел в «Эльче» в аренду. ЦСКА отдал Бохинена в аренду «Салернитане».

3. «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Ницце» по пенальти – 5:6. Вратарь «Ниццы» Марчин Булка взял удары Паредеса и Симонса. Таким образом, «ПСЖ» впервые с 2014-го не сыграет в финале Кубка, а матчей без голов в турнире у парижан не было аж с 2011-го. Лео Месси, который сыграл в матче под 10-м номером, не забивает с декабря, у аргентинца нет голов в 8 из 9 последних игр.

4. Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон». Клуб идет 16-м в АПЛ.

5. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд остается под арестом. Полиции нужно больше времени для допроса. Тем временем «МЮ» удалил все товары, связанные с Гринвудом, из интернет-магазина, Роналду, Погба, Рэшфорд, Де Хеа и несколько других игроков «Юнайтед» отписались от него в инстаграме, а Nike приостановила сотрудничество.

6. УЕФА просит Карло Анчелотти пройти тренерские курсы для продолжения работы. Срок лицензии тренера «Реала» истек.

7. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах: «Каждый наш искренний шаг способен склонить чашу весов в сторону справедливости».

8. Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса.

9. НХЛ. «Торонто» выиграл у «Нью-Джерси» (6:4), Михеев забросил победную шайбу в меньшинстве. «Флорида» была сильнее «Коламбуса» (8:4), Бобровский одержал 23-ю победу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

10. Украинский фигурист Иван Шмуратко на английском языке ответил на заданный по-русски вопрос о рекомендациях Минспорта Украины в отношении россиян.

11. «Формула-1» не допустит к участию команды с невакцинированными гонщиками, пишет The Times.

12. НБА. 33 очка Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Мемфис», «Бостон» разгромил «Майами» и другие результаты.

13. Британский канал Sky пожертвует $1,3 млн фонду семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона на решение проблем с исключением чернокожих учащихся из школ.

14. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев поддержал действия фанатов, которые объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID: «Красавцы, отстояли право называться людьми, а не товаром. Госдума включила заднюю».

15. Разыгрывающий Уилл Каммингс и защитник Дариус Томпсон входят в сферу интересов баскетбольного ЦСКА.

16. Несколько женщин обвинили экс-тренера «Челси» Авраама Гранта в сексуальных домогательствах.

17. УЕФА подал в суд на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов».

Цитаты дня.

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«Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль». Ордец о матче в стыках ЧМ-2022

Эджуке о сборной Нигерии: «Шамана не было. Я христианин, не верю в вуду, сомневаюсь, что это хоть немного работает»

Деспотович о Казани: «Негативный город». Ранее Джордже расторг контракт с «Рубином»

Тренер группы Орсера об уходе Медведевой: «Думаю, причина полностью в ковиде. Мы потеряли то, куда она могла привести спорт»

Василий Уткин: «Медведев ведет себя очень необычно для российского спортсмена. Он говорит как чувствует. Он герой, но не плакатный»

Каминский о Пекине-2022: «Мы приехали сюда не на фестиваль, а за медалями. Это бой, медали надо вырывать с потом и кровью»

«Весь мир наблюдает за делом Гринвуда. Домашнее насилие нужно признать серьезным преступлением». Women’s Aid о вингере «МЮ»