«Зенит» поздравил Миллера с 60-летием: «Благодарим за невероятную преданность, любовь к клубу и неоценимую поддержку»

поздравил председателя правления «Газпрома» с юбилеем.

Сегодня ему исполнилось 60 лет.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим вас за невероятную преданность, любовь к клубу и за вашу неоценимую поддержку. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы, титулы и рекорды, а также заветная вторая золотая звезда на эмблеме! С праздником!» – говорится в сообщении клуба.