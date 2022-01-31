«Зенит» поздравил Миллера с 60-летием: «Благодарим за невероятную преданность, любовь к клубу и неоценимую поддержку»

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«Зенит» поздравил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с юбилеем.

Сегодня ему исполнилось 60 лет.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим вас за невероятную преданность, любовь к клубу и за вашу неоценимую поддержку. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы, титулы и рекорды, а также заветная вторая золотая звезда на эмблеме! С праздником!» – говорится в сообщении клуба.

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