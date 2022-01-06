«Такое поведение недопустимо». Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с Игнатьевым в ночном клубе

Комитет по этике РФС готов рассмотреть поведение форварда в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение, заявил глава комитета Семен Андреев.

Ранее появилось видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где он отмечал день рождения. Предположительно, Игнатьев был в состоянии алкогольного опьянения и стал участником конфликта в заведении.



«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если нам поступит от соответствующих лиц обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», – сказал Андреев.