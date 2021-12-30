Путин присвоил гражданство РФ тренеру «Зенита» бразильцу Оливейре и начальнику команды украинцу Кошелеву

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера петербургского «Зенита» и начальнику футбольной команды Евгению Кошелеву.

В качестве футболиста бразилец Оливейра выступал в с 2009 года. Он играл за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу».

В 2015 году Оливейра стал переводчиком и помощником главного тренера Сергея Семака. В 2019 году специалист вошел в тренерский штаб Семака в «Зените».

Также российское гражданство получил начальник петербургской команды украинец Евгений Кошелев. Он работает в «Зените» с 2009 года. Изначально он занимал должность заместителя директора академии клуба, а в 2014 году занял пост начальника команды.