Путин присвоил гражданство РФ тренеру «Зенита» бразильцу Оливейре и начальнику команды украинцу Кошелеву

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Вильям Оливейра Евгений Кошелев Политика натурализация Р-Спорт Футбол

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера петербургского «Зенита» Вильяму Оливейре и начальнику футбольной команды Евгению Кошелеву.

В качестве футболиста бразилец Оливейра выступал в РПЛ с 2009 года. Он играл за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». 

В 2015 году Оливейра стал переводчиком и помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В 2019 году специалист вошел в тренерский штаб Семака в «Зените».

Также российское гражданство получил начальник петербургской команды украинец Евгений Кошелев. Он работает в «Зените» с 2009 года. Изначально он занимал должность заместителя директора академии клуба, а в 2014 году занял пост начальника команды.

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