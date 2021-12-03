Матюнин считает, что гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Арбитр попросил ЭСК РФС еще раз рассмотреть эпизод

Судья Алексей Матюнин обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Он попросил еще раз рассмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» в ворота «Зенита» в игре 17-го тура Премьер-лиги (2:2).

ЭСК ранее признала, что Матюнин допустил ошибку, гол не нужно было засчитывать.

Однако арбитр по-прежнему считает, что в той ситуации принял верное решение. По его мнению, в эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч между Комличенко и защитником Ярославом Ракицким.

На 18-й тур РПЛ Матюнин назначения не получил.

Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил 😱 pic.twitter.com/T1uwg5sekz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР