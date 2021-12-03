Матюнин считает, что гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Арбитр попросил ЭСК РФС еще раз рассмотреть эпизод

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Судья Алексей Матюнин обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Он попросил еще раз рассмотреть эпизод с голом нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в игре 17-го тура Премьер-лиги (2:2).

ЭСК ранее признала, что Матюнин допустил ошибку, гол не нужно было засчитывать.

Однако арбитр по-прежнему считает, что в той ситуации принял верное решение. По его мнению, в эпизоде шла нормальная контактная борьба за мяч между Комличенко и защитником «Зенита» Ярославом Ракицким.

На 18-й тур РПЛ Матюнин назначения не получил.

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