Орлов о голе Комличенко «Зениту»: «Явный судейский ляп. Вряд ли Матюнину это простят»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о голе нападающего в матче 17-го тура против «Зенита» (2:2).

«Первый пропущенный «Зенитом» гол — ошибка. Я вообще считаю, что Кержаков должен был выходить навстречу мячу. Защитник ошибся, до штрафной можно было хватать руками. Надо было остановить Альмквиста, который здорово бежит.

Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я еще не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде.

Тяжеловато с 0:2 идти в бой. В принципе, когда уходишь с 0:2 на 2:2, это волевая ничья. Но «Зенит» был какой-то полурасслабленный — думали, что легко смогут взять три очка.

Научились играть против «Зенита», хорошо защита выглядела. Если бы вместо Дзюбы играл Азмун, то игра была бы другой. Скорости не хватало в атаке», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Какой ударище Комличенко! Ввалил так ввалил 😱 pic.twitter.com/T1uwg5sekz — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР