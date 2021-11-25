Йозуа Киммих: «Хотел бы вакцинироваться раньше, оглядываясь назад. Не могу тренироваться интенсивно – есть риск последствий»

Полузащитник высказался относительно ситуации со своим здоровьем на фоне перенесенного коронавируса.

«Оглядываясь назад, я бы хотел вакцинироваться раньше. Мне даже была назначена дата вакцинации во время моего второго карантина. К сожалению, я заболел раньше.

Было неприятно [во время болезни]. До этого я находился на карантине две недели. Надеялся, что у меня легкие симптомы и не будет никаких осложнений.

Но я не могу заниматься интенсивными тренировками прямо сейчас, потому что в противном случае существует риск долгосрочных последствий.

Это было очень трудное время для меня. Повезло, что болезнь была относительно легкой. У меня было не очень много симптомов. Я ничего не ощущал на вкус и не чувствовал запахов.

К сожалению, компьютерная томография показала жидкость в моих легких, поэтому мне нужно отдохнуть еще десять дней», – заявил Киммих в интервью ZDF.

Киммих не уверен в вакцине (хотя спонсировал доставку в бедные страны). Теперь ему угрожают последствиями