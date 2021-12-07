У Месси 1 гол в 10 матчах Лиги 1. У него 39 ударов по воротам

победил (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Нападающий парижан провел на поле все 90 минут, сделал результативную передачу, однако не смог отметиться забитым мячом.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 10 матчей и забил лишь один гол – в ворота «Нанта» (3:1).

Таким образом, безголевая серия форварда во французском чемпионате теперь составляет четыре игры подряд. Всего в Лиге 1 Месси нанес 39 ударов по воротам соперников.

Подробную статистику 34-летнего игрока можно посмотреть здесь.