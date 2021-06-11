НХЛ. «Рейнджерс» примут «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» – с «Вегасом»

Теги результаты Рейнджерс Каролина Флорида Нэшвилл Сент-Луис Ванкувер Миннесота Колорадо Анахайм НХЛ Вегас Хоккей

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» примут «Нэшвилл», «Сент-Луис»«Анахайм», «Колорадо» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» – с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Нэшвилл
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Анахайм
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Флорида
Дата проведения
13 декабря, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Миннесота
Дата проведения
13 декабря, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Каролина
Дата проведения
13 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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