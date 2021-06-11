НХЛ. «Рейнджерс» примут «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» – с «Вегасом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Рейнджерс» примут «Нэшвилл», «Сент-Луис» – «Анахайм», «Колорадо» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» – с «Вегасом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 13 декабря, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 13 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.