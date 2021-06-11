Карантин для участников Пекина-2022 составит до пяти недель при положительном тесте на ковид. Это может повлиять на решение игроков НХЛ ехать на Игры

Период карантина для участников Олимпийских игр в Пекине может составить от 21 дня до пяти недель при положительном тесте на ковид.

Об этом сообщает журналист Крис Джонстон, ссылаясь на обновленное руководство Международного олимпийского комитета (МОК), которое на данный момент не опубликовано. По словам Джонстона, это может повлиять на решение отдельных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) об участии в Играх.

Предполагается, что участники Олимпиады, заразившиеся ковидом, позже должны будут предоставить два отрицательных теста, сделанных с интервалом в 24 часа – в ином случае их ждет длительный карантин в соответствии с законодательством Китая.

Ожидается, что МОК, НХЛ, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) в ближайшее время проведут переговоры по этому вопросу.

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