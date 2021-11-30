Рангник об «МЮ»: «Задача – добавить команде баланса. Мы пропускаем почти 2 гола за матч – слишком много»

дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера .

«Когда такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», предлагает такую должность, отказаться нельзя.

Очевидно, я смотрел последние матчи команды, включая игры с «Уотфордом» и «Челси», когда я еще не знал, что со мной свяжутся. Матчи с «Сити» и «Ливерпулем» тоже смотрел.

Я хорошо осведомлен о том, что происходит в . Очевидно, игроки «МЮ» талантливы и опытны. Задача состоит в том, чтобы добавить команде баланса. Даже вчера нам потребовалось забить три гола, чтобы выиграть [у «Арсенала»]. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола, это слишком много.

Вчерашняя игра была интересной для болельщиков, но это не те матчи, которые нужны тренеру каждый день. Для меня важно минимизировать фактор случайности и контролировать игру», – сказал немецкий специалист.

Кэррик попрощался с «МЮ» победой. Дальше – Рангник, но «Олд Траффорд» пока совсем не знает, чего от него ждать