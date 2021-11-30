Рангник получит 10 млн евро, если убедит Холанда перейти в «МЮ»

Главному тренеру , который по окончании сезона должен стать консультантом клуба, поручили подписать форварда дортмундской .

Немец получит бонус в размере 10 миллионов евро, если убедит норвежского форварда перейти в «МЮ», сообщает Bild.

Стоит отметить, что Холанд играл в «Ред Булл Зальцбург» в тот период, когда Рангник отвечал за футбольные операции всех клубов холдинга «Руд Булл».

В 7 матчах этого сезона Бундеслиги норвежец забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.