Рангник получит 10 млн евро, если убедит Холанда перейти в «МЮ»

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Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику, который по окончании сезона должен стать консультантом клуба, поручили подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Немец получит бонус в размере 10 миллионов евро, если убедит норвежского форварда перейти в «МЮ», сообщает Bild.

Стоит отметить, что Холанд играл в «Ред Булл Зальцбург» в тот период, когда Рангник отвечал за футбольные операции всех клубов холдинга «Руд Булл».

В 7 матчах этого сезона Бундеслиги норвежец забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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