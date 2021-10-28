Жоан Гаспар: «Барселона» выиграет ЛЧ, Ла Лигу и Кубок Испании»

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар оценил перспективы клуба в этом сезоне.

«Барселона» выиграет Лигу чемпионов, Ла Лигу, поскольку впереди еще много матчей, и Кубок Испании, где команда пока не стартовала. Могу ошибаться, но без оптимизма никуда. В футболе я видел ситуации и посложнее.

Надеюсь, в будущем мы будем стремиться к максимуму, но я уже говорил – всегда непросто брать великие трофеи. Если мы не преуспеем, нам придется пройти квалификацию, чтобы участвовать в некоторых турнирах в следующем году», – сказал Гаспар.

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