Жоан Гаспар: «Барселона» выиграет ЛЧ, Ла Лигу и Кубок Испании»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар оценил перспективы клуба в этом сезоне.

«Барселона» выиграет Лигу чемпионов, , поскольку впереди еще много матчей, и , где команда пока не стартовала. Могу ошибаться, но без оптимизма никуда. В футболе я видел ситуации и посложнее.

Надеюсь, в будущем мы будем стремиться к максимуму, но я уже говорил – всегда непросто брать великие трофеи. Если мы не преуспеем, нам придется пройти квалификацию, чтобы участвовать в некоторых турнирах в следующем году», – сказал Гаспар.